И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла

|13 декабря 2017
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На аппаратном совещании 12 декабря генеральный директор КП «Славгорводоканал» обратился к представителям полиции с просьбой проверить пункты приема металлолома на предмет того, принимают ли они украденное имущество предприятия.
Сделал он это в надежде на то, что таким образом удастся пресечь систематическое воровство крышек смотровых колодцев. По словам Андрея Кийко, за минувшую неделю силами работников предприятия на открытые колодцы было уложено три десятка новых крышек.
«Но пока мы накрывали, четыре крышки были уже сняты», - посетовал он и выразил уверенность, что их несут не иначе, как к скупщикам металла.
«Мы и восемьдесят колодцев сейчас накроем, из них половины не будет уже ровно через месяц», - констатировал городской голова Вадим Лях, также будучи убежден в том, что краденое воры тащат явно не к себе домой.
Кроме того, Андрей Кийко попросил полицейских обращать внимание на большегрузные машины, вес которых не выдерживают даже специальные пластиковые крышки.
«У нас есть колодцы, которые еще целы, но продавлены. Это, очевидно, от техники, которая должна проходить не в центре города, а по объездным дорогам. Наши колодцы не рассчитаны на такие нагрузки. Продавливаются плиты, проваливаются целыми кусками», - поделился директор водоканала, добавив, что капитальный ремонт поврежденных объектов дорог длителен.
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На аппаратном совещании 12 декабря генеральный директор КП «Славгорводоканал» обратился к представителям полиции с просьбой проверить пункты приема металлолома на предмет того, принимают ли они украденное имущество предприятия.