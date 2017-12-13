Бездомные собаки активизировались

Директор КАТП Константин Водопьянов сообщил, что в последнее время резко участились случаи нападения бродячих животных на людей: за прошлую неделю на предприятие поступило почти два десятка звонков с просьбой вмешаться в ситуацию.

Причем основная масса тревожных сигналов поступает из образовательных учреждений — школ и детских садов. Так, по словам Водопьянова, в одной из школ родители едва отбили ребенка от напавшего четвероногого.

Главной причиной нездоровой ситуации Водопьянов считает безалаберное отношение жителей города к домашним животным, которые избавляются от потомства самым простым способом - выбрасывая щенков на улицу.

Таким образом, ответ на вопрос, кто виноват, был получен, а вот второй вопрос — что с этим делать — по-прежнему остается риторическим.