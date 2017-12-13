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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

Бездомные собаки активизировались

Антон Скворцов
13 декабря 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Директор КАТП Константин Водопьянов сообщил, что в последнее время резко участились случаи нападения бродячих животных на людей: за прошлую неделю на предприятие поступило почти два десятка звонков с просьбой вмешаться в ситуацию.

Причем основная масса тревожных сигналов поступает из образовательных учреждений — школ и детских садов. Так, по словам Водопьянова, в одной из школ родители едва отбили ребенка от напавшего четвероногого. 

Главной причиной нездоровой ситуации Водопьянов считает безалаберное отношение жителей города к домашним животным, которые избавляются от потомства самым простым способом - выбрасывая щенков на улицу. 

Таким образом, ответ на вопрос, кто виноват, был получен, а вот второй вопрос — что с этим делать — по-прежнему остается риторическим.

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Комментарии к статье «Бездомные собаки активизировались»

Директор КАТП Константин Водопьянов сообщил, что в последнее время резко участились случаи нападения бродячих животных на людей: за прошлую неделю на предприятие поступило почти два десятка звонков с просьбой вмешаться в ситуацию.

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