Что происходило в опустевшем исполкоме

После эвакуации исполкома в здании остались полиция, сотрудники ГСЧС и активист Василий Хоменко, принесший на аппаратное совещание банку с надписью ртуть. Через некоторое время в помещение пустили прессу. Однако никаких комментариев полицейские не давали, ссылаясь на проведение следственных действий.

Прокомментировал ситуацию Василий Хоменко. По его словам, в трехлитровой банке, обернутой фольгой и перемотанной скотчем находится песок. Полицию и спасателей общественник об этом уведомил. Псевдортуть он принес на «аппаратку», поскольку «по-другому власть не реагирует на проблемы, происходящие в городе».

- Проблема с хранением ртути не решается с 1 декабря. И это лишь один конкретный случай - когда мужчина нашел бутылку с опасным веществом в гараже, доставшемся ему по наследству. Ртуть до сих пор находится у него, хотя в доме живут не только взрослые, но и дети. Городские власти объясняют, что в городе нет лицензированного предприятия, которое занимается утилизацией ртути. Но, может быть, сегодняшняя история заставит их шевелиться, - говорит Василий Хоменко.

Тем временем ситуация превращалась в патовую. Несмотря на объяснения активиста, что в банке ртути нет, поверить ему на слово правоохранители не имели права. Однако и забрать емкость с потенциально опасным веществом из исполкома не могли. Ведь ни одно из предприятий, ведомств или частных лиц в городе не имеет подобной лицензии.

На вопрос, как полицейские планируют решить эту проблему, ответа не последовало. Ведущий специалист Славянского районного управления ГСЧС Сергей Истомин объяснил, что, согласно инструкции, спасатели имеют право собрать ртуть лишь в том случае, если она будет разлита. При таком положении дел может возникнуть техногенная угроза, и ГСЧС должна ее ликвидировать. Ртуть в запечатанной емкости угрозы для людей и окружающей среды не представляет, поэтому забирать ее на хранение и утилизацию должно лицензированное предприятие. Ближайшее из таких находится в Днепре. Если даже обратиться к ним немедленно, возникает вопрос: где хранить емкость до их приезда?

При этом приборов, позволяющих определить, что именно находится в закупоренной банке, в Славянске не оказалось. Единственное, что могли предложить сотрудники ГСЧС - взвесить емкость. Вес трехлитровой банки с ртутью, по их словам, должен быть не менее 40 кг. Однако, этот опыт также не давал 100-процентного результата. Ведь банка могла быть наполнена не до краев.

Чтобы вывести ситуацию из стадии абсурда, Василий Хоменко попытался разбить банку. В этом случае либо стало бы понятно, что ртути в ней нет, либо в дело вступили сотрудники ГСЧС. Однако стекло, перемотанное скотчем и укутанное фольгой, разбиваться не пожелало. И история получила иное продолжение.

Около 11:00 в здании появились полицейские с картонным ящиком. Приблизительно через полчаса в ящик с предосторожностями поместили банку с надписью «Ртуть» и унесли в неизвестном направлении. Еще через десять минут, в 11:50 доступ в исполком был открыт.

Стоит отметить, что спасатели назвали подобную перевозку неправильной. Оказалось, что перевозить опасное вещество можно лишь в металлическом герметически закрытом контейнере.

Прибывший на место начальник славянского горотдела полиции Сергей Алешин сообщил, что в отношении активиста идет следственная проверка. По факту ему вменяется статья о хулиганстве.