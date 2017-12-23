Почему Славянск не выполнил распоряжение области по ртути

Отметим, что ситуация с ртутью волнует не только жителей Славянска. Как оказалось, еще в феврале текущего года Донецкая ОВГА направила письмо всем руководителям городов, районов и территориальных громад области. В документе, подписанном первым замом губернатора Евгением Вилинским, шла речь о взаимодействии местной власти с государственной системой предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации в случаях выявления ртути.

В письме содержалась просьба на протяжении марта-апреля разработать, согласовать с профильным министерством и утвердить на сессии порядок действий органов местной власти в случае выявления ртути. Кроме того, следовало определить механизм финансирования мероприятий по обследованию, поведению экспертизы, охране, транспортировке, временному хранению вредного вещества. А также определить перечень предприятий, учреждений и организаций, которые имеют лицензию на все вышеперечисленные мероприятия.

Стоит добавить, что на сессии городского совета данные вопросы в текущем году, по нашим сведениям, не выносились. Почему в городе до сих пор нет лицензированного предприятия «по ртути», как оказалось - вопрос к депутатскому корпусу и городской власти.