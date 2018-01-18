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Фотофакт

Он все-таки существует

Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды

Павел Коротенко
18 января 2018 Просмотров: 167 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Бахмуте состоялось заседание Апелляционного суда Донецкой области, на котором рассматривалось заявление бывшего учителя славянской ООШ №10 Андрея Шалды. Требования истца признать его увольнение незаконным суд не подтвердил.

Напомним, что в 2017 году Славянский горрайонный суд приговорил Андрея Шалду к 5 годам заключения (с 2 годами испытательного срока) за участие в организации незаконного референдума о выходе из состава Украины. В последних числах августа, после ряда скандалов и протестов общественности, руководитель славянского гороо Игорь Рублевский подписал приказ об увольнении учителя, замаравшего свою репутацию аморальным поступком. 

Не согласившись с таким решением, Шалда обратился в горрайонный суд с требованием признать увольнение противозаконным. На состоявшемся 23 ноября 2017 года заседании суд нарушений в действиях гороо не обнаружил, после чего экс-педагог подал аппеляцию. 

16 января 2018 года Апелляционный суд Донецкой области, расположенный в городе Бахмут, рассмотрел иск заявителя и оставил в силе решение суда первой инстанции. 

Таким образом попытки Андрея Шалды доказать неправомерность его увольнения оказались на данном этапе безрезультатными.

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Комментарии к статье «Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды»

В Бахмуте состоялось заседание Апелляционного суда Донецкой области, на котором рассматривалось заявление бывшего учителя славянской ООШ №10 Андрея Шалды. Требования истца признать его увольнение незаконным суд не подтвердил.

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