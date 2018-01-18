Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды

В Бахмуте состоялось заседание Апелляционного суда Донецкой области, на котором рассматривалось заявление бывшего учителя славянской ООШ №10 Андрея Шалды. Требования истца признать его увольнение незаконным суд не подтвердил.

Напомним, что в 2017 году Славянский горрайонный суд приговорил Андрея Шалду к 5 годам заключения (с 2 годами испытательного срока) за участие в организации незаконного референдума о выходе из состава Украины. В последних числах августа, после ряда скандалов и протестов общественности, руководитель славянского гороо Игорь Рублевский подписал приказ об увольнении учителя, замаравшего свою репутацию аморальным поступком.

Не согласившись с таким решением, Шалда обратился в горрайонный суд с требованием признать увольнение противозаконным. На состоявшемся 23 ноября 2017 года заседании суд нарушений в действиях гороо не обнаружил, после чего экс-педагог подал аппеляцию.

16 января 2018 года Апелляционный суд Донецкой области, расположенный в городе Бахмут, рассмотрел иск заявителя и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Таким образом попытки Андрея Шалды доказать неправомерность его увольнения оказались на данном этапе безрезультатными.