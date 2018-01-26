В двух авариях пострадали три человека

На прошлых выходных в Славянске и вблизи города произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.

Первая авария случилась в районе Славянска, на 688-м километре трассы «Киев-Должанский». Двигаясь из Бахмута в Славянск, 54-летний водитель «ВАЗ-2101» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии телесные повреждения получили пассажиры 1936 и 1938 годов рождения.

Вторая авария случилась на перекрестке улиц Университетской и Васильевской. Водитель легковушки «КІА» не учел дорожную обстановку и совершил столкновение с автомобилями «Skoda» и «Chevrolet». В результате аварии пострадала пассажирка «Chevrolet», ей пришлось оказывать медицинскую помощь.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией согласно ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).