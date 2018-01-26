Трехлетний ребенок наглотался таблеток

В Лиманском районе 30-летняя местная жительница оставила ребенка без присмотра, не обратив внимание, что в пределах его доступности лежат таблетки от кашля.

Вернувшись в комнату, мать обнаружила, что упаковка открыта, и нескольких таблеток в ней не хватает. Всполошившись, женщина срочно отвезла ребенка в больницу. К счастью, состав лекарства оказался безвредным для организма, и на здоровье малыша это происшествие не отразилось. Можно сказать, что больше в данном случае пострадали родители, для которых случившееся стало настоящим шоком.