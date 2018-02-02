Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В ходе проверки оказалось, что в Славянск 43-летний гражданин РФ приехал еще до захвата города боевиками и некоторое время жил здесь с местной женщиной. После начала оккупации россиянин решил помочь захватчикам и предложил им свои услуги. Приняв предложение, террористы определили его на один из блокпостов, где мужчина проверял автотранспорт и людей. Убедившись в его преданности, боевики выдали новому стороннику «русского мира» форму и автомат Калашникова.

В начале июля новоиспеченный террорист вместе с другими наемниками выехал в Донецк и некоторое время пребывал в расположенном на территории шахты военном лагере. Однако скоро это ему наскучило, и мужчина сбежал назад в Российскую Федерацию. На исторической родине он, тем не менее, тоже не прижился, и спустя почти четыре года решил вернуться к своей сожительнице.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, в настоящее время в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), что грозит фигуранту тюремным заключением на срок от 3 до 8 лет.