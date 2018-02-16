Легковушка протаранила грузовик

|16 февраля 2018
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На прошлой неделе в Славянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
По данным Славянского горотдела полиции, авария случилась между селами Приволье и Сергеевка: лоб-в-лоб столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовик «MAN». Причиной ДТП стал выезд легковушки на встречную полосу.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир «ВАЗа», которые являются жителями Покровска и Донецка. Они получили телесные повреждения средней степени тяжести.
Информация по данному факту внесена в ЕРДР по признакам ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством). Проводится проверка обстоятельств ДТП.
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• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
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На прошлой неделе в Славянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.