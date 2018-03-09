Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека

На выезде из Краматорска в сторону Славянска вечером 3 марта произошло ДТП, в котором погиб пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте.

Эта информация появилась на сайте Краматорского горотдела полиции. Как стало известно, за рулем автомобиля КИА, совершившего наезд на человека, находился депутат Славянского городского совета Сергей Пустовит .

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Водитель оказался трезв, и после составления протокола и проведения необходимых процессуальных действий был на данный момент отпущен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».