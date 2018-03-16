|16 марта 2018
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На прошлой неделе в Славянске произошел очередной случай «минирования». На этот раз объектом стал супермаркет «Брусничка» в микрорайоне Артема.
Анонимное сообщение о возможном взрыве поступило на телефон дежурной части Славянского отдела полиции около 20:30 вторника, 6 марта. Чтобы «теракта» не произошло, злоумышленники потребовали полмиллиона гривен.
На место немедленно прибыли сотрудники полиции, ГСЧС, взрывотехники и другие экстренные службы. Они тщательно обследовали магазин и прилегающую территорию, однако ни подозрительных предметов, ни взрывоопасных веществ не обнаружили.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса. Лицу, сделавшему ложное сообщение, грозит лишение свободы до 6 лет. В настоящее время полиция занимается его поисками.
Отметим, что случай подобного сообщения о взрывном устройстве в Славянске не первый. В 2015 году неизвестные «заминировали» здание управления соцзащиты населения.
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Комментарии к статье «На Артема «минировали» «Брусничку»»
На прошлой неделе в Славянске произошел очередной случай «минирования». На этот раз объектом стал супермаркет «Брусничка» в микрорайоне Артема.