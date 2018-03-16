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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом

Антон Скворцов
16 марта 2018 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Плачевно закончилось празднование Восьмого марта для жителя Славянска, который, будучи пьяным, решил выяснить отношения с бывшей сожительницей.

В конце прошлой недели мужчина 1976 года рождения пришел к ней в гости. Разговор перешел в ссору, в ходе которой визитер пустил в ход кулаки. Пытаясь защититься от избиения, женщина схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот. Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение и прооперирован. 

Как выяснилось, женщина и ее родственники подвергались физическому насилию со стороны агрессора не первый раз. Очередной визит для него едва не оказался последним. 

Информация о случившемся внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 124 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса. Согласно ей, женщина может получить наказание от общественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет.

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Комментарии к статье «Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом»

Плачевно закончилось празднование Восьмого марта для жителя Славянска, который, будучи пьяным, решил выяснить отношения с бывшей сожительницей.

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