|16 марта 2018
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Плачевно закончилось празднование Восьмого марта для жителя Славянска, который, будучи пьяным, решил выяснить отношения с бывшей сожительницей.
В конце прошлой недели мужчина 1976 года рождения пришел к ней в гости. Разговор перешел в ссору, в ходе которой визитер пустил в ход кулаки. Пытаясь защититься от избиения, женщина схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот. Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение и прооперирован.
Как выяснилось, женщина и ее родственники подвергались физическому насилию со стороны агрессора не первый раз. Очередной визит для него едва не оказался последним.
Информация о случившемся внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 124 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса. Согласно ей, женщина может получить наказание от общественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет.
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• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
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• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
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• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
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Плачевно закончилось празднование Восьмого марта для жителя Славянска, который, будучи пьяным, решил выяснить отношения с бывшей сожительницей.