Для розыска грабителя привлекли кинологов

Информацию о совершенном правонарушении полицейским передала соседка пострадавшей женщины. Как установили сотрудники полиции, в дом одинокой пенсионерки грабитель проник около двух часов ночи через окно, разбив стекло кирпичом. Забравшись в помещение, злоумышленник накинулся на хозяйку и начал ее «трепать». Примечательно, что за все время «операции» незнакомец не произнес ни слова и «работал» в перчатках, пытаясь таким образом лишить следствие улик. Испугавшись, хозяйка сама предложила отдать свои сбережения, лишь бы незваный гость перестал ее терзать. Покидая жилище жертвы, мужчина забрал ее мобильный телефон, чтобы лишить возможности связаться с правоохранителями. В результате сообщить об инциденте удалось лишь утром.

Осмотр места происшествия зацепок оперативникам не дал, как не смогла описать грабителя и пострадавшая пенсионерка. Подключенная к следствию служебная собака вела по следу около 300 м, после чего след оборвался. Осталось уповать на опрос соседей, возможных свидетелей и отработку потенциальных подозреваемых. В число последних попал и живущий в Краматорске 27-летний сын соседки, которая вызвала полицию. Пытаясь избавить его от ответственности, соседка сначала скрывала, что он приезжал к ней в гости. Однако собранные оперативниками доказательства позволили установить, что циничное нападение совершил именно этот молодой человек.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.