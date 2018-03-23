В аварии пострадали двое детей

На прошлой неделе в Славянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.

Водитель легкового автомобиля «ВАЗ», выезжая из Бахмутского района, не справился с управлением и врезался в бетонную плиту. В результате аварии травмы получил сам мужчина и его дети 2004 и 2009 годов рождения. Все пострадавшие, которые оказались жителями Дебальцево, были госпитализированы.

Сведения о случившемся зарегистрированы в ЕРДР согласно ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством). Проводится проверка обстоятельств происшествия.