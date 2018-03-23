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Фотофакт

И снег, и грех

Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений

Павел Коротенко
23 марта 2018 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Два дня понадобилось сотрудникам полиции, чтобы разыскать и вернуть домой двух юных путешественниц, решивших вкусить «свободной жизни».

История началась с обращения в полицию двух жительниц Славянска, заявивших о пропаже дочерей – девушек 15-ти и 18-летнего возраста. Обеспокоенные родители рассказали, что из дома девочки вышли днем, и сразу же телефонная связь с ними оборвалась. На розыск пропавших был ориентирован весь личный состав горотдела полиции. Правоохранители обследовали общественные места, вокзалы, кафе, пообщались с подругами и одноклассницами беглянок, изучили круг их знакомств в соцсетях. Кроме того, ориентировки были направлены во все подразделения внутренних дел Донецкой области. Поиск девушек продолжался два дня и закончился в Харьковской области.

Оказалось, что в день своего исчезновения старшая из подруг собралась ехать к своей знакомой в Лозовую, а младшую пригласила составить ей компанию. Чтобы придать поездке интригу, девушки отключили мобильные телефоны. Все время, пока продолжались их поиски, они наслаждались «самостоятельной» жизнью и мало задумывались о последствиях своего поступка.

Найденных путешественниц доставили в славянский горотдел, куда также вызвали и родителей. После профилактической беседы по данному факту составили административный протокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. В отношении младшей беглянки, кроме того, составлен админпротокол о применении полицейской опеки.

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Два дня понадобилось сотрудникам полиции, чтобы разыскать и вернуть домой двух юных путешественниц, решивших вкусить «свободной жизни».

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