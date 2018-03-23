Патрульные полицейские разыскали автовора

Инцидент произошел в ночь на 20 марта в Славянске. К патрульным полицейским поступил сигнал об ограблении автомобиля, припаркованного на улице Центральной. Прибыв на указанное место, правоохранители опросили владельца транспортного средства, из салона которого злоумышленник, разбив стекло, вытащил ценные вещи. Пострадавший описал внешность правонарушителя, что помогло силовикам в розыске.

Обнаружив подходящего под описание человека, полицейские начали задавать ему вопросы. Мужчина заметно занервничал и стал проявлять агрессию, что показалось сотрудникам полиции подозрительным. Подозреваемого отвели к месту происшествия, и хозяин ограбленного авто опознал злоумышленника. Его доставили в Славянский городской отдел полиции для дальнейшего расследования. Похищенные из автомобиля вещи были обнаружены неподалеку от машины возле мусорных баков, где злоумышленник, предположительно, пытался спрятать добычу.