Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь

По данным пресс-службы прокуратуры Славянска, младшая дочь в неблагополучной семье появилась на свет в ноябре 2015 года. На учете по беременности женщина не состояла, рожала дома. Более того, мать не обеспечила абсолютно никаких условий для развития девочки: не заботилась о ее здоровье и питании, оставляла без присмотра. При этом, осознавая, что ребенок плохо набирает вес и постоянно болеет, не обращалась за медицинской помощью.

Девочку, которая к тому времени уже была тяжелобольной, обнаружили в июле 2016 года. Согласно медицинскому заключению, у нее была диагностирована энцефалопатия, пороки сердца и органов зрения, расстройства развития и гипотрофия, что стало следствием родительского недосмотра.

Малолетнюю пациентку поместили в больницу, а затем в детский дом. Спустя год горе-мать лишили родительских прав. Теперь, согласно статье 166 Уголовного кодекса, за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.