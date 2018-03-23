Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, в настоящее время задержанный житель Горловки привлекается к уголовной ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании.

Выявить экс-боевика сотрудникам сектора превентивной деятельности Славянского ГО удалось в рамках плановой работы с населением. Так, в ходе одного из мероприятий правоохранители получили информацию, что 34-летний переселенец из Горловки ранее состоял в рядах террористического бандформирования. После дополнительного расследования выяснилось, что в Славянск горловчанин приехал в конце весны 2014 года, вдохновясь фейковым призывом пророссийских пропагандистов о «защите мирных жителей». Придя в захваченный боевиками горотдел, он предложил псевдоополченцам свою помощь. После зачисления в ряды НВФ новобранца поставили на один из блокпостов, где он осуществлял проверку транспорта. Однако после начала активной фазы АТО желания рисковать жизнью у пособника поубавилось, и он сбежал домой в Горловку.

Прочувствовав на собственной шкуре все прелести «русского мира», мужчина со временем решил вернуться на подконтрольную Украине территорию, надеясь, что его причастность к НВФ останется тайной. Новым местом жительства он выбрал Славянск, где его и настигло возмездие.

Сейчас мужчина привлекается к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, с конфискацией имущества.