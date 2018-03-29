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Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»

Павел Коротенко
29 марта 2018 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В понедельник, 26 марта, состоялась пресс-конференция начальника городского отдела полиции Сергея Алешина, 
в ходе которой он рассказал о достигнутых успехах, нерешенных пока задачах и ответил на вопросы журналистов.

Динамика показателей

По словам офицера, два года пребывания в должности начальника горотдела для него пролетели незаметно – слишком много было работы. О ее результатах Сергей Алешин рассказывал по направлениям, начав с темы детей. Осветив работу по привлечению недобросовестных родителей к ответственности и предотвращению насилия в отношении детей, он перешел к деятельности молодежной организации «Лига будущих полицейских». Ее активисты помогают полиции в профилактической работе и готовятся к поступлению в вузы системы МВД. Проблемным аспектом «детского» направления Сергей Алешин назвал участившееся бегство подростков из дома. Только в этом году в розыск объявляли 19 беглецов. Все, к счастью, были найдены и возвращены родителям.

Продолжая тему розыскной работы, офицер сообщил, что за отчетный период сотрудники Славянского горотдела полиции разыскали 187 злоумышленников, обвиняемых по разным статьям Уголовного кодекса Украины, а также 89 участников незаконных вооруженных формирований и их пособников. В контексте данной темы полицейский сообщил, что за два года работы его подчиненные изъяли из незаконного оборота 59 единиц огнестрельного оружия, 112 гранат, 10 гранатометов, 2 пулемета и более 13 тыс. боеприпасов. Пользуясь случаем, начальник горотдела напомнил, что с 1 апреля начнется очередной месячник добровольной сдачи оружия.

Что касается уровня преступности, по статистике, за минувшие два года она снизилась на 40%. Уровень обращения граждан за это же время вырос на 23%, что полицейские оценивают, как рост доверия со стороны населения. 

Организационные вопросы

К внутренним сложностям подразделения Сергей Алешин отнес некомплект кадров, который на сегодняшний день составляет 12%, и тенденция восполнения вакансий пока отрицательная. Например, за 2017 год уволились 26 сотрудников, в 2018-м еще 3. По словам начальника горотдела, причины увольнения разные – большинство сотрудников идет на повышение, часть оказывается профессионально непригодной. В связи с этим руководитель пригласил славянцев попробовать себя на службе в полиции. Для интересующихся сообщаем, что заработная плата составляет 8-10 тыс. грн. 

В числе факторов, влияющих на работу, офицер также назвал финансовую составляющую. При этом выяснилось, что на программу «Правопрядок» горсовет Славянска не выделял средств с 2009 года. Отметим, что районный совет ежегодно выделяет полицейским помощь для закупки ГСМ. Логика в том, что топливо используется для работы созданных в подразделении групп оперативного реагирования, которые обслуживаю территорию Славянского района.

Работники СМИ поинтересовались ходом разбирательства по двум резонансным эпизодам – убийству беременной женщины на ул. Светлодарской и пожаре на складах бывшей карандашной фабрики, связанном с уголовным производством по поставке ВСУ некачественного топлива. В первом случае оказалось, что преступление пока не раскрыто. Относительно второго эпизода Сергей Алешин сообщил, что происшествие расследуется по статье «умышленный поджог». 

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Комментарии к статье «Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»»

В понедельник, 26 марта, состоялась пресс-конференция начальника городского отдела полиции Сергея Алешина, 
в ходе которой он рассказал о достигнутых успехах, нерешенных пока задачах и ответил на вопросы журналистов.

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