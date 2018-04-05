В 2017 году на одного славянского судью пришлось 1356 дел

Основной упор в выступлении делался на два аспекта: кадровый и качественный. Так, согласно прозвучавшей информации, штатное расписание Славянского горрайонного суда предусматривает наличие 23 судей, однако 12 вакансий остаются незаполненными. Таким образом, для рассмотрения дел в учреждении имеется 11 судей, 3 из которых по различным причинам не работали. То есть правосудие в прошедшем году осуществляли 8 сотрудников. Для примера упоминалось, что в 2016 году работали 17 судей, хотя общее количество рассмотренных дел с тех пор увеличилось на порядок: в 2016-м рассмотрено 9930 дел, в 2017-м – 10847. В цифровом эквиваленте это означает, что нагрузка на судей увеличилась в 2,3 раза, и на одного работника в среднем пришлось по 1356 дел (в 2016-м – 584). Вместе с тем, Татьяна Хаустова отметила, что качество осуществления правосудия за минувший год заметно улучшилось – это подтверждается уменьшением количества приговоров, отмененных и измененных в высших инстанциях.

53% рассмотренных дел составили гражданские, доля уголовных дел – 21%, административных – 6%. Остальные 20% относятся к категории «Об административных правонарушениях». Наказание в виде лишения свободы применялось в 27% случаев, в 18% эпизодов обвиняемых штрафовали, в 8% - арестовывали, в 7% присуждались общественные работы. От отбытия наказания обвиняемые освобождались в 35% случаев.

Кроме того, председатель Славянского горрайонного суда сообщила о техническом переоснащении учреждения. В связи с крайней степенью износа, в прошлом году часть оборудования попала под списание, вместо этого были закуплены 23 комплекта ПК, электронная система фиксации судебных процессов, ксерокс, сканер, система видеонаблюдения, 2 кондиционера и 6 ограждений для содержания подсудимых в зале суда. Этой конструкцией, по словам Татьяны Хаустовой, не оборудованы пока два зала судебных заседаний. Переоборудование планируется закончить в ближайшее время.

Также в докладе прозвучала информация о серьезной работе по упорядочиванию архива и списании документов, срок хранения которых уже истек. Так, за 2017 год уничтожено 117336 архивных дел разных категорий.