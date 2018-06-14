|14 июня 2018
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В последние дни в Славянске произошли два обрыва троллейбусной контактной сети.
На прошлой неделе инцидент случился на улице Свободы в районе «Славолії», накануне совещания – возле центрального рынка.
Директор СТрУ Сергей Иванченко называет причиной обоих случаев несоблюдение правил дорожного движения водителями, перевозящими негабаритные грузы. По его словам, оборванные провода могут представлять серьезную опасность для автомобилистов (напряжение тока в сети - 550 вольт).
Вадим Лях призвал правоохранительные органы обратить на случившееся особое внимание. По его словам, эту задачу должны облегчить камеры наружного видеонаблюдения, которые были установлены в рамках городской программы «Безопасный город». В противном случае ее эффективность окажется под сомнением. «Поставили «умные» камеры. Найти этого нарушителя и принять к нему меры было бы неплохо. Из городского бюджета миллион гривен выделили на камеры, 200 тысяч на содержание. Тогда у меня вопрос: для чего нам эти камеры, если по таким фактам не будем сохранять наше имущество и принимать меры?» - заинтересовался градоначальник.
Если нарушителей удастся отыскать и сообщить об этом в средствах массовой информации, то подобных происшествий станет значительно меньше, убежден он. О результатах расследования мэр надеется услышать на следующем совещании.
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• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
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8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
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В последние дни в Славянске произошли два обрыва троллейбусной контактной сети.