Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю

На прошлой неделе инцидент случился на улице Свободы в районе «Славолії», накануне совещания – возле центрального рынка.

Директор СТрУ Сергей Иванченко называет причиной обоих случаев несоблюдение правил дорожного движения водителями, перевозящими негабаритные грузы. По его словам, оборванные провода могут представлять серьезную опасность для автомобилистов (напряжение тока в сети - 550 вольт).

Вадим Лях призвал правоохранительные органы обратить на случившееся особое внимание. По его словам, эту задачу должны облегчить камеры наружного видеонаблюдения, которые были установлены в рамках городской программы «Безопасный город». В противном случае ее эффективность окажется под сомнением. «Поставили «умные» камеры. Найти этого нарушителя и принять к нему меры было бы неплохо. Из городского бюджета миллион гривен выделили на камеры, 200 тысяч на содержание. Тогда у меня вопрос: для чего нам эти камеры, если по таким фактам не будем сохранять наше имущество и принимать меры?» - заинтересовался градоначальник.

Если нарушителей удастся отыскать и сообщить об этом в средствах массовой информации, то подобных происшествий станет значительно меньше, убежден он. О результатах расследования мэр надеется услышать на следующем совещании.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ