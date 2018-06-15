Преступность в Славянске пошла на спад

«ДОВЕРИЕМ ПОЛИЦИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ»

За это время в горотдел поступило 18 тысяч обращений граждан – на тысячу больше, нежели за аналогичный период минувшего года. По мнению Сергея Алешина, эти цифры свидетельствуют о том, что доверие к правоохранительным органам со стороны населения растет. Между тем, наблюдается и негативная тенденция– злоупотребление этим доверием со стороны населения. По словам начальника горотдела, случается, что люди звонят в полицию по пустякам или по нескольку раз подряд. А поскольку полицейские вынуждены реагировать на все сообщения, то «информационный мусор» только прибавляет им бесполезной работы.

В пример Сергей Алешин привел недавний случай, когда в полицию позвонил неизвестный с сообщением об убийстве собственной жены. По указанному адресу выехали несколько нарядов, но, к счастью, эта информация не подтвердилась. «Кто-то «пошутил», а все наружные наряды, которые должны были обеспечивать общественную безопасность, занимались непонятно чем», - комментирует случившееся Сергей Алешин.

К сожалению, личность «шутника» установить не удалось. В противном случае, надо полагать, ему бы пришлось нести уголовную ответственность, которая предусмотрена за ложное сообщение о преступлении.

УБИЙСТВ И ГРАБЕЖЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

Говоря о ситуации в целом, Сергей Алешин отметил, что уровень преступности в Славянске снизился. За 5 месяцев совершено на 384 преступления меньше, нежели за тот же период минувшего года. Наполовину уменьшилось количество тяжких преступлений: если в прошлом году было зафиксировано 5 убийств, то в этом году – 3, к настоящему времени все они раскрыты. Произошло 11 уличных грабежей – на 6 меньше, нежели в прошлом году. Нераскрытым остается один грабеж, когда граждане ромской национальности сорвали с прохожей золотую цепочку. Сергей Алешин отметил, что шансы раскрыть подобные преступления напрямую зависят от того, как скоро пострадавший сообщит о содеянном в полицию. «В случае совершения преступления, неважно какого, сразу звоните нам», - призвал он жителей города.

Краж в этом году совершено 301 – на 180 меньше, чем в 2017-м. Во избежание неприятностей начальник горотдела советует гражданам, которые хранят дома крупные суммы денег, пользоваться услугами охранных фирм, поскольку, по его словам, от «специалистов» не спасут ни хитроумные замки, ни металлические двери. Также он напомнил, что с целью повышения уровня безопасности в многоэтажном жилье внедряется программа «Безопасный дом», которая предусматривает установку камер видеонаблюдения.

Произошли существенные подвижки в борьбе с распространением наркотиков. Если в прошлом году за торговлю запрещенными веществами не привлекли никого, то в этом открыты уже четыре уголовных производства. Фигуранты арестованы, а их дела рассматриваются в суде.

За самогоноварение были привлечены к ответственности 77 человек. Уничтожены 2 самогонных аппарата, 161 литр самогона и 1800 литров браги. Три человека привлечены к ответственности за продажу самогона, 12 – за приобретение.

На блок-постах были выявлены 84 участника незаконных вооруженных формирований, 29 человек, которые находились в розыске, 9 нарушителей миграционного законодательства. Зафиксированы 9 случаев перевозки оружия и боеприпасов, обнаружены 23 украденных или потерянных мобильных телефона. Всего на пропускных пунктах была проверена 31 тысяча человек и 132 тысячи автомобилей.

ДЕЛО О 28 МАЯ: НАЗНАЧЕНА ЭКСПЕРТИЗА

Сергей Алешин прокомментировал инцидент, который случился на центральной площади 28 мая в ходе проведения фестиваля «Кордон» (он заключался в том, что на мероприятии был вынесен на всеобщее обозрение муляж пограничного столба с гербом Советского Союза).

По словам начальника ГО, по данному факту открыто уголовной производство по статье 436-1 (использование запрещенной символики). Назначена экспертиза, после которой будет приниматься решение о дальнейших действиях.