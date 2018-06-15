Клещи кусают славянцев прямо в городе

|15 июня 2018
|Просмотров: 77
|
С начала года в Славянске по поводу укуса клещами обратились к медикам 306 человек. У 13-ти из них зафиксирован боррелиоз. Среди заболевших имеются как взрослые, так и дети. Такие цифры озвучила энтомолог Славянского районного филиала ГУ «Донецкий областной центр Министерства здравоохранения Украины» Татьяна Олейникова.
За аналогичный период прошлого года число обратившихся составляло 203 человека, болезнью Лайма заразились 16 из них. Санитарных врачей тревожит другая статистика - в нынешнем сезоне 60% людей подверглись нападению клещей на территории города. В минувшем году на городскую застройку приходилось лишь 20% укусов.
- В городе не проводятся акарицидные мероприятия, поэтому он подвергается нашествию клещей, - говорит Татьяна Олейникова. - Росту количества паразитов способствовало и раннее тепло. Получилось, что в нынешнем сезоне первая и вторая волна их нашествия совпали.
Печальный рейтинг зон наиболее опасных в плане укусов клещей выглядит так: мкр-н Артема, Славкурорт, Николаевка. Четвертое место занимает побережье Северского Донца. Более всего пострадавших зарегистрировано после отдыха в Сидорово. Среди укушенных клещами граждан около 30% составляют дети, остальные 70% приходятся на взрослых.
- Болезнь Лайма - коварное заболевание. Его симптомы проявляются приблизительно через месяц, когда человек уже и забыл о том, что его укусил клещ. Переносчиками болезни являются иксодовые клещи. Инфекция проникает в организм жертвы со слюной клеща во время присасывания. Потом с током крови возбудитель попадает во внутренние органы, суставы, центральную нервную систему. Первым проявлением болезни обычно становится кольцевидная эритема - красное пятно в форме кольца на месте укуса. Но иногда эритема не возникает, и заболевание на первых порах протекает как обычное ОРВИ. Если боррелиоз не лечить, болезнь переходит в стадию неврологических и кардиологических осложнений, может наблюдаться поражение суставов, - говорит энтомолог.
По статистике, в Славянске ежегодно болезнью Лайма заболевают до 50 человек. Заразным оказывается каждый пятый клещ. Татьяна Олейникова отмечает, что те пострадавшие, кто своевременно обратился к врачу и принял курс антибиотикотерапии, боррелиозом не заболели.
- Лучшая профилактика боррелиоза - не подвергаться укусам клещей. Поэтому, выходя на природу, даже в городской черте, одевайте одежду, которая максимально закрывает тело. Если это невозможно, пользуйтесь защитными аэрозолями. Места для отдыха на природе лучше выбирать открытые, с покосом травы, отсутствием сухостоя, освещенные солнцем. Прогулки в лесу, парках и прочих местах отдыха лучше осуществлять по расчищенным тропинкам, - советуют сотрудники СЭС.
Врачи рекомендуют во время прогулок периодически осматривать друг друга и особенно детей на наличие клещей. При этом нужно учитывать, что на светлой одежде этих членистоногих обнаружить легче. По возвращению домой, особенно тщательно стоит проверить голову, подмышки, сгибы локтевых и коленных суставов. Дома следует сменить одежду, вытряхнуть все вещи, осмотреть животных, участвовавших в прогулке. Помните, что в принесенных букетах лесных или полевых цветов также могут быть клещи.
По поводу того, стоит ли самостоятельно удалять клещей, присосавшихся к телу, единого мнения нет. Если в доступной близости имеется медучреждение, лучше доверить этот процесс специалистам. В противном случае, можно постараться самостоятельно избавиться от паразита, аккуратно выкручивая его из тела. Главное - не раздавить клеща, поскольку в этом случае риск заражения будет гораздо выше. Вытащив членистоногое, ранку нужно смазать йодом или спиртом, клеща поместить в контейнер и доставить в лечебное учреждение для исследования, куда следует обратиться и самим.
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
— 15 июня 2018 —
Оба эпизода произошли 30 мая. Об одном из них сообщил председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при городском совете, заместитель городского головы Юрий Подлесный.
— 15 июня 2018 —
Первое судебное заседание по рассмотрению иска против Василия Хоменко состоялось в Славянском горрайонном суде 8 июня. Как и на подготовительном этапе, официальная часть оказалась намного короче, чем предварительная общественная акция.
— 15 июня 2018 —
Сообщение о том, что в одном из заброшенных домов Славянска обнаружен труп мужчины, поступило в полицию 11 июня. Выехав на место происшествия, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1959 года рождения.
— 15 июня 2018 —
Очередное заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на 12 июня, не состоялось, поскольку на него не явились ни обвиняемая, ни ее защитники. Как прозвучало в ведомстве, причиной отсутствия стала болезнь подсудимой.
Приветствую, гость! Вход
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Клещи кусают славянцев прямо в городе»
С начала года в Славянске по поводу укуса клещами обратились к медикам 306 человек. У 13-ти из них зафиксирован боррелиоз. Среди заболевших имеются как взрослые, так и дети. Такие цифры озвучила энтомолог Славянского районного филиала ГУ «Донецкий областной центр Министерства здравоохранения Украины» Татьяна Олейникова.