Клещи кусают славянцев прямо в городе

С начала года в Славянске по поводу укуса клещами обратились к медикам 306 человек. У 13-ти из них зафиксирован боррелиоз. Среди заболевших имеются как взрослые, так и дети. Такие цифры озвучила энтомолог Славянского районного филиала ГУ «Донецкий областной центр Министерства здравоохранения Украины» Татьяна Олейникова.

За аналогичный период прошлого года число обратившихся составляло 203 человека, болезнью Лайма заразились 16 из них. Санитарных врачей тревожит другая статистика - в нынешнем сезоне 60% людей подверглись нападению клещей на территории города. В минувшем году на городскую застройку приходилось лишь 20% укусов.

- В городе не проводятся акарицидные мероприятия, поэтому он подвергается нашествию клещей, - говорит Татьяна Олейникова. - Росту количества паразитов способствовало и раннее тепло. Получилось, что в нынешнем сезоне первая и вторая волна их нашествия совпали.

Печальный рейтинг зон наиболее опасных в плане укусов клещей выглядит так: мкр-н Артема, Славкурорт, Николаевка. Четвертое место занимает побережье Северского Донца. Более всего пострадавших зарегистрировано после отдыха в Сидорово. Среди укушенных клещами граждан около 30% составляют дети, остальные 70% приходятся на взрослых.

- Болезнь Лайма - коварное заболевание. Его симптомы проявляются приблизительно через месяц, когда человек уже и забыл о том, что его укусил клещ. Переносчиками болезни являются иксодовые клещи. Инфекция проникает в организм жертвы со слюной клеща во время присасывания. Потом с током крови возбудитель попадает во внутренние органы, суставы, центральную нервную систему. Первым проявлением болезни обычно становится кольцевидная эритема - красное пятно в форме кольца на месте укуса. Но иногда эритема не возникает, и заболевание на первых порах протекает как обычное ОРВИ. Если боррелиоз не лечить, болезнь переходит в стадию неврологических и кардиологических осложнений, может наблюдаться поражение суставов, - говорит энтомолог.

По статистике, в Славянске ежегодно болезнью Лайма заболевают до 50 человек. Заразным оказывается каждый пятый клещ. Татьяна Олейникова отмечает, что те пострадавшие, кто своевременно обратился к врачу и принял курс антибиотикотерапии, боррелиозом не заболели.

- Лучшая профилактика боррелиоза - не подвергаться укусам клещей. Поэтому, выходя на природу, даже в городской черте, одевайте одежду, которая максимально закрывает тело. Если это невозможно, пользуйтесь защитными аэрозолями. Места для отдыха на природе лучше выбирать открытые, с покосом травы, отсутствием сухостоя, освещенные солнцем. Прогулки в лесу, парках и прочих местах отдыха лучше осуществлять по расчищенным тропинкам, - советуют сотрудники СЭС.

Врачи рекомендуют во время прогулок периодически осматривать друг друга и особенно детей на наличие клещей. При этом нужно учитывать, что на светлой одежде этих членистоногих обнаружить легче. По возвращению домой, особенно тщательно стоит проверить голову, подмышки, сгибы локтевых и коленных суставов. Дома следует сменить одежду, вытряхнуть все вещи, осмотреть животных, участвовавших в прогулке. Помните, что в принесенных букетах лесных или полевых цветов также могут быть клещи.

По поводу того, стоит ли самостоятельно удалять клещей, присосавшихся к телу, единого мнения нет. Если в доступной близости имеется медучреждение, лучше доверить этот процесс специалистам. В противном случае, можно постараться самостоятельно избавиться от паразита, аккуратно выкручивая его из тела. Главное - не раздавить клеща, поскольку в этом случае риск заражения будет гораздо выше. Вытащив членистоногое, ранку нужно смазать йодом или спиртом, клеща поместить в контейнер и доставить в лечебное учреждение для исследования, куда следует обратиться и самим.