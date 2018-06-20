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Фотофакт

Зеленые помехи

Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось

Светлана Вьюниченко
20 июня 2018 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Анонимное сообщение о минировании железнодорожного вокзала поступило в полицию в понедельник, 18 июня, около 18:00.

На место происшествия сразу выехали правоохранители и военная техника. Здание вокзала оцепили. Около 50 человек, которые в нем находились, эвакуировали. Движение поездов было приостановлено. 

Кроме полицейских, были задействованы сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехники, кинологи. Здание воказала и прилегающую территорию осмотрели самым тщательным образом. Никаких подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было. Поскольку информация о заминировании не подтвердилась, уже в 19:00 вокзал возобновил работу, движение поездов и электротранспорта продолжилось.  

Полицейским уже удалось установить телефон, с которого поступило ложное сообщение. Сейчас ищут того, кто звонил. 

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Отметим, что Славянск - далеко не первый город, в котором «шутники» «минируют» вокзал. В соседнем Краматорске, например, подобное сообщение фиксировалось в декабре 2017 и ноябре 2016 годов.

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Комментарии к статье «Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось»

Анонимное сообщение о минировании железнодорожного вокзала поступило в полицию в понедельник, 18 июня, около 18:00.

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