Боевик 4 года прятался в храме

Сотрудники Славянского городского отдела полиции задержали участника НВФ, который на протяжении 4-х лет скрывался в православном храме, выдавая себя за помощника священнослужителей.

Следствие установило, что весной 2014 года 34-летний на тот момент житель села Хрестыще бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к незаконному вооруженному формированию «ДНР», добровольно вызвавшись рыть окопы для боевиков. Оценив усердие «добровольца», террористы доверили ему службу на одном из блокпостов, где он выполнял незаконную фильтрацию машин и их пассажиров на предмет выявления проукраински настроенных граждан. После того, как Славянский район вернулся под контроль украинского правительства, мужчина укрылся в православном храме, рассчитывая, что там его не найдут. Расчет оказался неверным, и экс-боевика все же «вычислили».

Из независимых источников известно, что задержание подозреваемого осуществлялось прямо на территории храма и сопровождалось словесным конфликтом с казачьим формированием, которое охраняет культовое сооружение. Аргументация охранников заключалась в том, что на территории храма пребывать с оружием запрещено. Но поскольку Уголовный кодекс все же преобладает над внутренним уставом церкви, операция по задержанию состоялась.

На сегодняшний день в отношении мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.