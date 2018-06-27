В Никольском обнаружили останки немецких солдат

В селе Никольское в июне поисковики обнаружили останки 10 солдат Вермахта, погибших в годы Второй мировой войны. Как рассказал руководитель Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» Алексей Юков, 12 числа им позвонил местный житель, который обнаружил на своем огороде человеческие кости.

- Он проводил земельные работы на приусадебном участке, копнул неглубого - где-то на 20 см, и оказалось, что попал на захоронение. Кроме костей, были пуговицы и и остатки одежды. Поскольку это не первый случай в районе, когда земля преподносит такие сюрпризы, владелец участка сообщил нам, - говорит Алексей Юков.

Поисковики, прибыв на место, обнаружили не одно, а несколько захоронений. В братской могиле, вероятно, вырытой в траншее, находились останки 7 человек. Рядом располагались три «индивидуальные» могилы. Все захороненные оказались немецкими солдатами. На это указывали и пуговицы, и сохранившиеся жетоны. Благодаря им, всех удалось идентифицировать.

- Один из погибших был лейтенантом - нам удалось найти обрывок офицерского погона. Остальные - солдаты пехоты и артиллеристы. Судя по документам, на этом месте был немецкий боевой госпиталь. И вероятно, в огороде находилось госпитальное импровизированное кладбище. Все захоронения датированы летом 1943 года, - говорит поисковик.

Найденные останки погибших солдат Вермахта «плацдармовцы» подняли за два дня. Их передали коллегам из харьковской группы «Военные мемориалы». По словам Алексея Юкова, прах погибших похоронят на Немецком кладбище в Харькове.