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Фотофакт

Взмывая в небеса

В Никольском обнаружили останки немецких солдат

Светлана Вьюниченко
27 июня 2018 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В селе Никольское в июне поисковики обнаружили останки 10 солдат Вермахта, погибших в годы Второй мировой войны. Как рассказал руководитель Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» Алексей Юков, 12 числа им позвонил местный житель, который обнаружил на своем огороде человеческие кости.

- Он проводил земельные работы на приусадебном участке, копнул неглубого - где-то на 20 см, и оказалось, что попал на захоронение. Кроме костей, были пуговицы и и остатки одежды. Поскольку это не первый случай в районе, когда земля преподносит такие сюрпризы, владелец участка сообщил нам, - говорит Алексей Юков.  

Поисковики, прибыв на место, обнаружили не одно, а несколько захоронений. В братской могиле, вероятно, вырытой в траншее, находились останки 7 человек. Рядом располагались три «индивидуальные» могилы. Все захороненные  оказались немецкими солдатами. На это указывали и пуговицы, и сохранившиеся жетоны. Благодаря им, всех удалось идентифицировать. 

- Один из погибших был лейтенантом - нам удалось найти обрывок офицерского погона. Остальные - солдаты пехоты и артиллеристы. Судя по документам, на этом месте был немецкий боевой госпиталь. И вероятно, в огороде находилось госпитальное импровизированное кладбище. Все захоронения датированы летом 1943 года, - говорит поисковик. 

Найденные останки погибших солдат Вермахта «плацдармовцы» подняли за два дня. Их передали коллегам из харьковской группы «Военные мемориалы». По словам Алексея Юкова, прах погибших похоронят на Немецком кладбище в Харькове.

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Комментарии к статье «В Никольском обнаружили останки немецких солдат»

В селе Никольское в июне поисковики обнаружили останки 10 солдат Вермахта, погибших в годы Второй мировой войны. Как рассказал руководитель Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» Алексей Юков, 12 числа им позвонил местный житель, который обнаружил на своем огороде человеческие кости.

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