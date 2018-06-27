Пленники лифтов звонят спасателям

После того, как «Отис» отключил диспетчерскую связь, в службу «101» стали все чаще поступать звонки от застрявших в лифтах пассажиров.

Оказавшись в запертой кабине, люди начинают паниковать и просить помощи спасателей.

Комментируя ситуацию, начальник славянского участка специализированного лифтового управления №2 предприятия «Отис» Юрий Кокурин сообщил, что номера телефонов вызова аварийной службы размещены на первых этажах, а также в кабине каждого лифта. По его словам, информация о застрявшем пассажире поступала из ГСЧС всего один раз. И то человек просидел в кабине 20 минут, что не выходит за пределы допустимых сроков ликвидации подобных ЧП.

По всей видимости, еще не все горожане в курсе, как следует действовать во внештатной ситуации, и после бесплодных попыток вызвать диспетчера кнопкой звонят, куда подсказывает интуиция.

Ввиду этого городской голова Вадим Лях поручил провести среди жителей многоэтажек дополнительную информационную кампанию. Вообще же, насколько удалось понять, власти намерены прекратить отношения с «Отисом», передав лифтовое хозяйство другой обслуживающей организации. По словам мэра, переходный период продлится около двух недель.