Житель Славянска «заминировал» собственный дом

Днем 21 июня к правоохранителям за помощью обратилась 46-летняя жительница Славянска. Женщина рассказала, что ей позвонил муж и сообщил, что он заминировал их дом.

Прибыв на место, сотрудники полиции обыскали здание, однако никаких взрывоопасных предметов в нем не выявили. Зато обнаружили хозяина дома, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения. Можно предположить, что на такую злую «шутку» мужчину подвигли именно спиртные пары. В то же время, с правовой точки зрения, ложное сообщение о минировании является наказуемым правонарушением. Сведения о нем внесены в Единый реестр досудебных расследований, проверка продолжается.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, это уже третий факт неправдивого сообщения об угрозе взрыва за текущий год. Ранее объектами «розыгрыша» становились супермаркет и железнодорожный вокзал. Теперь список пополнился жилым домостроением.

Руководство городского отдела полиции обращается к жителям с убедительной просьбой не отвлекать правоохранителей неправдивыми сообщениями от реально важных вызовов и напоминает, что согласно ст. 259 УК Украины, заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих жизни людей, карается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Кроме того, ст. 183 Кодекса об административных нарушениях за неправдивый вызов специальных служб регламентирует наказание в виде штрафа от 3 до 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.