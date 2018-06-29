|29 июня 2018
|Просмотров: 52
|
На хлебных массивах области скоро начнется уборка зерновых. Спасатели называют уборочную кампанию наиболее пожароопасным периодом в своей работе.
Угрозу создает жаркая погода, сухие хлеба, энергоемкая хлебоуборочная техника, которая, к тому же, нередко находится в неисправном состоянии. Свою лепту в создание опасности вносит и человеческий фактор, ведь не все работники, задействованные в уборке урожая, относятся к своим обязанностям ответственно.
- Нельзя забывать, что бороться с огнем в поле очень сложно. Такой пожар может слишком быстро приобрести большой размах. Практически невозможно предотвратить пожар, который спровоцирован умышленно. Ведь не секрет, что некоторые руководители сельхозпредприятий заинтересованы в том, чтобы огонь уничтожил на скошенных полях остатки зерновых культур, - говорит ведущий специалист отдела предупреждения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур.
Спасатели напоминают, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст.245 УК Украины.
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• Онлайн кредит на карту Приватбанка
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
— 29 июня 2018 —
В Славянске случилось очередное ЧП, связанное с повреждением линий электропередач. В этот раз пострадали жители Голубовки (частный сектор ниже интерната №2), которые в результате скачка напряжения лишились бытовой техники.
— 29 июня 2018 —
С начала июня полиция Славянска выявила 7 участников НВФ. В числе задержанных – жители Славянска и Славянского района, среди которых две женщины.
— 29 июня 2018 —
Бывший мэр Славянска Неля Штепа подала иск в суд о защите чести и достоинства на первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко. Об этом замглавы парламента написала на своей странице в соцсети Facebook.
— 29 июня 2018 —
На прошлой неделе в Славянске загорелся полигон ТБО, который бездействует уже полтора года.
Приветствую, гость! Вход
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
• Пьяный водитель «Opel Omega» спровоцировал ДТП
• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
• Бездомные животные: инициатива есть, результата нет
• Надпись «Наш край» на троллейбусе останется
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Жидкая резина: новое покрытие как альтернатива пленке и полиуретану
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• Онлайн кредит на карту Приватбанка
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности»
На хлебных массивах области скоро начнется уборка зерновых. Спасатели называют уборочную кампанию наиболее пожароопасным периодом в своей работе.