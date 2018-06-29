Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности

На хлебных массивах области скоро начнется уборка зерновых. Спасатели называют уборочную кампанию наиболее пожароопасным периодом в своей работе.

Угрозу создает жаркая погода, сухие хлеба, энергоемкая хлебоуборочная техника, которая, к тому же, нередко находится в неисправном состоянии. Свою лепту в создание опасности вносит и человеческий фактор, ведь не все работники, задействованные в уборке урожая, относятся к своим обязанностям ответственно.

- Нельзя забывать, что бороться с огнем в поле очень сложно. Такой пожар может слишком быстро приобрести большой размах. Практически невозможно предотвратить пожар, который спровоцирован умышленно. Ведь не секрет, что некоторые руководители сельхозпредприятий заинтересованы в том, чтобы огонь уничтожил на скошенных полях остатки зерновых культур, - говорит ведущий специалист отдела предупреждения ЧС Славянского райуправления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур.

Спасатели напоминают, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст.245 УК Украины.