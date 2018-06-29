Жители Голубовки лишились быттехники

В Славянске случилось очередное ЧП, связанное с повреждением линий электропередач. В этот раз пострадали жители Голубовки (частный сектор ниже интерната №2), которые в результате скачка напряжения лишились бытовой техники.

Местная жительница Любовь Половинкина рассказала, что эта неприятность произошла еще 31 мая. В тот день внезапно исчез свет, а затем, когда он появился вновь, вместо 220 вольт по проводам пошло 400. В результате во многих домах вышло из строя все, что было включено в сеть: телевизоры, холодильники, компьютеры, роутеры и даже автоматические ворота. «Под удар» попали улицы Котельникова (а также одноименного переулка), Серова, Франко, переулка Чкалова и Армейского въезда. В общей сложности, пострадали около полутора десятков домовладений.

Женщина озвучила ситуацию на аппаратном совещании 26 июня. Отвечая на ее претензии, начальник РЭСа Виталий Колесник списал ЧП на самих пострадавших – по его словам, подобные ситуации случаются из-за того, что жители не заботятся об обрезке деревьев вблизи линий электропередач. Ветви обрушиваются на провода, в результате чего происходят обрывы и короткие замыкания. Сам же РЭС обрезает деревья только в том случае, когда на линии электропередач выполняются ремонтные работы.

Между тем, Любовь Половинкина утверждает, что никаких деревьев в этом районе нет и близко. Из-за чего произошла авария, неясно: по словам женщины, «провода сверкали и падали на землю». После звонка диспетчеру в течение получаса приехала ремонтная бригада, которая соединила поврежденную сеть и возобновила электроснабжение.

Однако компенсировать убытки пострадавшим, по всей видимости, никто не собирается. Любовь Половинкина говорит, что направила на имя начальника РЭСа уже три заявления, но ответов на них еще не получала.

Комментируя ситуацию, городской голова Вадим Лях назвал ее «неправильной». Причина, по его словам, кроется в отечественном законодательстве, которое нацелено в большей степени на защиту интересов владельцев энергоснабжающих компаний, а не рядовых жителей.

Добавим, что аналогичные случаи происходили в Славянске не раз. О том, что хоть кому-либо из пострадавших удалось добиться компенсации от РЭСа, нам неизвестно.