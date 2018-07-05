Полиция просит помочь найти разбойников

28 июня около 17:30 шесть человек в масках ворвались в дом 56-летнего местного жителя, связали его и жену и забрали у них деньги и золотые украшения на сумму около полумиллиона гривен. Среди нападавших были две женщины.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса.

Оперативники идентифицировали двоих злоумышленников (см. фото), личности еще четырех устанавливаются. Сообщается, что нападавшие могут передвигаться на автомобиле «Mazda 6» бирюзового цвета, возможно, с литовскими государственными номерами. Их приметы: женщина 30 лет, рост 165 см, волосы черные, была одета в брюки и кофту темного цвета. Трое мужчин 28-30 лет, рост 175-180 см, все среднего телосложения, были одеты в темную одежду.

Полицейские обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о преступниках, с просьбой сообщить ее по тел. 102, (066 )087-90-99 или (066) 153-49-33. Анонимность гарантируется.