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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Полиция просит помочь найти разбойников

Антон Скворцов
5 июля 2018 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Никорец (Босна) Мальвина Ивановна (6.12.1986 г.р.)
  • Коломбай Роберт Викторович (11.08.1991 г.р.)

Славянский горотдел полиции просит у граждан содействия в розыске злоумышленников, совершивших разбойное нападение. 

28 июня около 17:30 шесть человек в масках ворвались в дом 56-летнего местного жителя, связали его и жену и забрали у них деньги и золотые украшения на сумму около полумиллиона гривен. Среди нападавших были две женщины.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство согласно ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса.

Оперативники идентифицировали двоих злоумышленников (см. фото), личности еще четырех устанавливаются. Сообщается, что нападавшие могут передвигаться на автомобиле «Mazda 6» бирюзового цвета, возможно, с литовскими государственными номерами. Их приметы: женщина 30 лет, рост 165 см, волосы черные, была одета в брюки и кофту темного цвета. Трое мужчин 28-30 лет, рост 175-180 см, все среднего телосложения, были одеты в темную одежду.

Полицейские обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о преступниках, с просьбой сообщить ее по тел. 102, (066 )087-90-99 или (066) 153-49-33. Анонимность гарантируется. 

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Славянский горотдел полиции просит у граждан содействия в розыске злоумышленников, совершивших разбойное нападение. 

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