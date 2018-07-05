Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году

Мужчина пришел с удочкой на берег Казенного Торца. Но вместо рыбы вытащил из воды белый полиэтиленовый пакет. Развязав мешок, он обнаружил в нем разложившийся труп. Напуганный рыбак сообщил о страшной находке в полицию.

Специалисты осмотрели тело - оно разложилось настолько, что остался лишь скелет и ошметки одежды. Тем не менее, эксперты определили, что труп принадлежал лицу мужского пола. Его руки были связаны скотчем, а на голову надет пакет.

Позже стало известно, что смерть человека наступила от перелома шейных позвонков, ориентировочно в 2014-м году. На данном этапе ведется следствие. Правоохранителям предстоит установить личность погибшего и его убийц.