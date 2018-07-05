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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили

Павел Коротенко
5 июля 2018 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пять лет с испытательным сроком - такой приговор вынес Краснолиманский суд в отношении председателя «избиркома» на псевдореферендуме 2014 года.

В результате следствия было установлено, что в мае 2014 года 56-летний житель села Шандриголово, будучи председателем псевдоизбирательной комиссии, размещенной на территории одного из фермерских предприятий Лиманщины, вступив в сговор с представителями бандформирования, участвовал в организации и проведении так называемого референдума за провозглашение квазиформирования «ДНР». Выполняя указания своих кураторов, мужчина контролировал работу подчиненных ему членов «избирательной комиссии» по формированию списков избирателей и выдаче бюллетеней. После проведения незаконного референдума обвиняемый подписал протокол подсчета голосов и передал его боевикам.

Закончив сбор материалов, подтверждающих противоправные действия подозреваемого, дело направили в Краснолиманский суд для принятия решения. Изучив фактаж, судья признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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Комментарии к статье «Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили»

Пять лет с испытательным сроком - такой приговор вынес Краснолиманский суд в отношении председателя «избиркома» на псевдореферендуме 2014 года.

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