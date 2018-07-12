Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ

|12 июля 2018
|Просмотров: 129
|
Около месяца назад газета "ТВ плюс" сообщала читателям о факте массового вымирания пчел, продолжавшемся 15-18 июня на частных пасеках Славянского района. Для разбирательства в ситуации при Николаевском горсовете была создана комиссия.
Напомним, что очаг пчелиного мора был зафиксирован на территории Николаевской ОТГ вблизи села Ореховатка. По предположению пчеловодов, местом отравления насекомых могло стать гороховое поле, которое за неделю до происшествия обрабатывали средствами защиты растений.
С этого пункта позиции членов комиссии и владельцев пасек несколько расходятся. Первые говорят, что горох - не медоносная культура, то есть пчелы на нее не садятся. Вторые утверждают, что пыльцу при цветении горох все же вырабатывает, а это привлекает медоносных насекомых.
По-разному комментируют стороны и использование фермером инсектицида "Энджио" для обработки поля, граничащего с частными огородами. Чиновники ссылаются на аннотацию к препарату, где указано, что он не опасен для людей и медоносных насекомых, и что "Энджио" используется в Украине уже много лет без опасных последствий. Пчеловоды же делают акцент на соблюдении правил использования инсектицида и напоминают, что недавно СБУ задержала в Украине 150 тонн контрафактных средств защиты растений, намекая таким образом, что препарат может быть фальсифицированным.
Является ли использованный фермером препарат причиной массового вымирания пчел, должны установить сотрудники столичной специализированной лаборатории, куда направлены отобранные комиссией материалы. При положительном ответе разбирательство продолжится в этом направлении. В случае отрицательного заключения работа комиссии, похоже, на этом и завершится - из-за отсутствия виновных.
Со своей стороны пострадавшие от чрезвычайной ситуации пчеловоды собираются продолжать требовать от чиновников обеспечить контроль над использованием в фермерских хозяйствах химических реактивов. Стоит вспомнить, что на последней сессии Славянского районного совета именно на этом "белом пятне" акцентировал внимание и один из депутатов, Сергей Моховик, предупредивший коллег о возможных критических последствиях такого подхода к защите экологии.
По словам руководителя общественной организации "Союз пчеловодов Николаевки" Людмилы Нагорной, от материальных претензий в чей-либо адрес владельцы пострадавших пасек решили отказаться. Отчасти это связано с тем, что не все пасеки должным образом паспортизированы, что, конечно, влияет лишь на юридическую составляющую темы. Экологическую проблему это не решает.
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
• В Славянске отремонтируют дорог еще на миллион
• В Славянске обещают открыть областную детскую клинику
• Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества
• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
• Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили
• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
• Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек
• Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло
• Молодежь получит поддержку горсовета
— 5 июля 2018 —
Жильцы домов №21, №23 и №25 на улице Шевченко направили в адрес городского головы коллективное обращение с просьбой решить проблему отключений электроэнергии, которые в последнее время происходят с пугающей регулярностью.
— 5 июля 2018 —
Пять лет с испытательным сроком - такой приговор вынес Краснолиманский суд в отношении председателя «избиркома» на псевдореферендуме 2014 года.
— 5 июля 2018 —
Шоком окончилась рыбалка для 60-летнего жителя Славянска.
— 5 июля 2018 —
Славянский горотдел полиции просит у граждан содействия в розыске злоумышленников, совершивших разбойное нападение.
Приветствую, гость! Вход
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
• В Славянске отремонтируют дорог еще на миллион
• В Славянске обещают открыть областную детскую клинику
• Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества
• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
• Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили
• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
• Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек
• Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло
• Молодежь получит поддержку горсовета
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ»
Около месяца назад газета "ТВ плюс" сообщала читателям о факте массового вымирания пчел, продолжавшемся 15-18 июня на частных пасеках Славянского района. Для разбирательства в ситуации при Николаевском горсовете была создана комиссия.