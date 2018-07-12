Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ

Около месяца назад газета "ТВ плюс" сообщала читателям о факте массового вымирания пчел, продолжавшемся 15-18 июня на частных пасеках Славянского района. Для разбирательства в ситуации при Николаевском горсовете была создана комиссия.

Напомним, что очаг пчелиного мора был зафиксирован на территории Николаевской ОТГ вблизи села Ореховатка. По предположению пчеловодов, местом отравления насекомых могло стать гороховое поле, которое за неделю до происшествия обрабатывали средствами защиты растений.

С этого пункта позиции членов комиссии и владельцев пасек несколько расходятся. Первые говорят, что горох - не медоносная культура, то есть пчелы на нее не садятся. Вторые утверждают, что пыльцу при цветении горох все же вырабатывает, а это привлекает медоносных насекомых.

По-разному комментируют стороны и использование фермером инсектицида "Энджио" для обработки поля, граничащего с частными огородами. Чиновники ссылаются на аннотацию к препарату, где указано, что он не опасен для людей и медоносных насекомых, и что "Энджио" используется в Украине уже много лет без опасных последствий. Пчеловоды же делают акцент на соблюдении правил использования инсектицида и напоминают, что недавно СБУ задержала в Украине 150 тонн контрафактных средств защиты растений, намекая таким образом, что препарат может быть фальсифицированным.

Является ли использованный фермером препарат причиной массового вымирания пчел, должны установить сотрудники столичной специализированной лаборатории, куда направлены отобранные комиссией материалы. При положительном ответе разбирательство продолжится в этом направлении. В случае отрицательного заключения работа комиссии, похоже, на этом и завершится - из-за отсутствия виновных.

Со своей стороны пострадавшие от чрезвычайной ситуации пчеловоды собираются продолжать требовать от чиновников обеспечить контроль над использованием в фермерских хозяйствах химических реактивов. Стоит вспомнить, что на последней сессии Славянского районного совета именно на этом "белом пятне" акцентировал внимание и один из депутатов, Сергей Моховик, предупредивший коллег о возможных критических последствиях такого подхода к защите экологии.

По словам руководителя общественной организации "Союз пчеловодов Николаевки" Людмилы Нагорной, от материальных претензий в чей-либо адрес владельцы пострадавших пасек решили отказаться. Отчасти это связано с тем, что не все пасеки должным образом паспортизированы, что, конечно, влияет лишь на юридическую составляющую темы. Экологическую проблему это не решает.