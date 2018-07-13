На центральном рынке сгорели двадцать павильонов

Утро 6 июля началось в Славянске с чрезвычайного происшествия. В 6:32 на пульт ГСЧС поступило сообщение о пожаре на центральном рынке. Как выяснилось, горели павильоны на так называемом «Харьковском ряду» или «ручейке».

Спасателям удалось справиться с огнем уже к 7:30. Однако пламенем было уничтожено перекрытие на площади 117 кв м, и различный товар - от одежды и бытовой химии до бытовой техники. От отравления угарным газом пострадали два человека - они пытались спасти из «бутиков» свое имущество. Пострадавшие обратились к медикам и были госпитализированы в горбольницу №1. Сейчас состояние их здоровья расценивается как удовлетворительное.

Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил противопожарной безопасности. Как рассказывают реализаторы, работающие на рынке, вечером электричество на «ручейке» выключают. Утром его включили, и начался пожар. Скорее всего, предполагают люди, в палатке замкнул оставленный в сети вентилятор.

Всего из-за огня пострадали 20 торговых павильонов, среди них - два достаточно больших магазина хозтоваров. Полиция называет сумму ущерба - 4 млн грн.

Отметим, что пожар возникает в торговых рядах центрального рынка не впервые. По словам торгующих на рынке славянцев, в прошлый раз такое ЧП случилось в ноябре 2009 года. Тогда предприятие за свой счет отстроило пострадавшие павильоны. Но ущерб от утраченного товара владельцам никто не возместил.

Добавим, что происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Расследование продолжается.