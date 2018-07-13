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Фотофакт

Под мирным небом

В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

Павел Коротенко
13 июля 2018 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Инцидент произошел утром 10 июля на остановке «Бульварная». Водитель автобуса, обслуживающего маршрут № 22 «Целинная – мкр-н Артема», отказался везти мать погибшего в январе 2016 года морпеха Романа Напрягло.

Алена Напрягло написала об этом в соцсети «Фейсбук», что вызвало волну гневных комментариев и снова вернуло в информационное поле недавний случай, произошедший на пригородном маршруте «Славянск-Былбасовка». Напомним, что там водитель проигнорировал право на бесплатный проезд пассажира-сироты и выгнал его из автобуса, применив физическую силу. 

Отметим, что отказав матери Романа Напрягло в льготном проезде, водитель маршрутки нарушил п. 4 ст. 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», дающий право родителям погибших военнослужащих бесплатно пользоваться городским и пригородным пассажирским транспортом.

На следующий день после инцидента владелец автотранспортного ЧП «Фортуна» Сергей Яцура через СМИ извинился перед матерью погибшего героя. Он назвал случившееся путаницей, объяснив, что она была вызвана постоянными изменениями в законах, регулирующих сферу льготного обеспечения военнослужащих. По словам предпринимателя, с водителями, на которых поступают жалобы пассажиров, на предприятии проводятся воспитательные беседы, водителя могут перевести на другой маршрут.

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Комментарии к статье «В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца»

Инцидент произошел утром 10 июля на остановке «Бульварная». Водитель автобуса, обслуживающего маршрут № 22 «Целинная – мкр-н Артема», отказался везти мать погибшего в январе 2016 года морпеха Романа Напрягло.

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