В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

Алена Напрягло написала об этом в соцсети «Фейсбук», что вызвало волну гневных комментариев и снова вернуло в информационное поле недавний случай, произошедший на пригородном маршруте «Славянск-Былбасовка». Напомним, что там водитель проигнорировал право на бесплатный проезд пассажира-сироты и выгнал его из автобуса, применив физическую силу.

Отметим, что отказав матери Романа Напрягло в льготном проезде, водитель маршрутки нарушил п. 4 ст. 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», дающий право родителям погибших военнослужащих бесплатно пользоваться городским и пригородным пассажирским транспортом.

На следующий день после инцидента владелец автотранспортного ЧП «Фортуна» Сергей Яцура через СМИ извинился перед матерью погибшего героя. Он назвал случившееся путаницей, объяснив, что она была вызвана постоянными изменениями в законах, регулирующих сферу льготного обеспечения военнослужащих. По словам предпринимателя, с водителями, на которых поступают жалобы пассажиров, на предприятии проводятся воспитательные беседы, водителя могут перевести на другой маршрут.