|13 июля 2018
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Инцидент произошел утром 10 июля на остановке «Бульварная». Водитель автобуса, обслуживающего маршрут № 22 «Целинная – мкр-н Артема», отказался везти мать погибшего в январе 2016 года морпеха Романа Напрягло.
Алена Напрягло написала об этом в соцсети «Фейсбук», что вызвало волну гневных комментариев и снова вернуло в информационное поле недавний случай, произошедший на пригородном маршруте «Славянск-Былбасовка». Напомним, что там водитель проигнорировал право на бесплатный проезд пассажира-сироты и выгнал его из автобуса, применив физическую силу.
Отметим, что отказав матери Романа Напрягло в льготном проезде, водитель маршрутки нарушил п. 4 ст. 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», дающий право родителям погибших военнослужащих бесплатно пользоваться городским и пригородным пассажирским транспортом.
На следующий день после инцидента владелец автотранспортного ЧП «Фортуна» Сергей Яцура через СМИ извинился перед матерью погибшего героя. Он назвал случившееся путаницей, объяснив, что она была вызвана постоянными изменениями в законах, регулирующих сферу льготного обеспечения военнослужащих. По словам предпринимателя, с водителями, на которых поступают жалобы пассажиров, на предприятии проводятся воспитательные беседы, водителя могут перевести на другой маршрут.
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• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
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• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
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11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
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• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
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Комментарии к статье «В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца»
Инцидент произошел утром 10 июля на остановке «Бульварная». Водитель автобуса, обслуживающего маршрут № 22 «Целинная – мкр-н Артема», отказался везти мать погибшего в январе 2016 года морпеха Романа Напрягло.