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Фотофакт

Под мирным небом

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

Павел Коротенко
13 июля 2018 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сигнал о незаконной скупке металлолома участковые инспекторы полиции получили в ходе общения с местными жителями. Они и рассказали правоохранителям о теневом бизнесе. 

Проверив поступившую информацию, полицейские обнаружили и изъяли на территории указанного неравнодушными славянцами домовладения более 100 кг цветного металлолома, весы для взвешивания «товара» и черную бухгалтерию предприимчивого, но не разборчивого в средствах 50-летнего местного жителя. При дополнительной проверке выяснилось, что «бизнес» славянец организовал не у себя дома, а арендовал для этого отдельный участок. 

Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела полиции, по данному факту проводится проверка по признакам нарушения ч. 1 ст. 213 УК Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом), что грозит штрафом в размере от 8,5 тыс. до 25,5 тыс. грн.

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Комментарии к статье «В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла»

Сигнал о незаконной скупке металлолома участковые инспекторы полиции получили в ходе общения с местными жителями. Они и рассказали правоохранителям о теневом бизнесе. 

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