В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

Сигнал о незаконной скупке металлолома участковые инспекторы полиции получили в ходе общения с местными жителями. Они и рассказали правоохранителям о теневом бизнесе.

Проверив поступившую информацию, полицейские обнаружили и изъяли на территории указанного неравнодушными славянцами домовладения более 100 кг цветного металлолома, весы для взвешивания «товара» и черную бухгалтерию предприимчивого, но не разборчивого в средствах 50-летнего местного жителя. При дополнительной проверке выяснилось, что «бизнес» славянец организовал не у себя дома, а арендовал для этого отдельный участок.

Как сообщает пресс-служба Славянского городского отдела полиции, по данному факту проводится проверка по признакам нарушения ч. 1 ст. 213 УК Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом), что грозит штрафом в размере от 8,5 тыс. до 25,5 тыс. грн.