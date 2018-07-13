Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске женщина пыталась вынести на себе неоплаченный товар. Это произошло в одном из магазинов самообслуживания. 31-летней нарушительнице грозит штраф или лишение свободы.

По информации городского отдела полиции, войдя в магазин, где продается одежда, женщина выбрала для примерки блузку, рубашку, платье и несколько других предметов гардероба. Пройдя в примерочную, посетительница положила часть вещей в сумку, а часть надела на себя. Свою ношеную одежду она повесила на освободившиеся вешалки, после чего направилась к выходу из магазина. Покинуть помещение барышня не успела. Заметивший подмену продавец-консультант остановил находчивую клиентку и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие полицейские изъяли у подозреваемой 5 единиц одежды с этикетками.

Уголовное производство по данному факту открыто по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 44 тыс. грн, исправительных работ на 2 года или лишения свободы на срок до 3 лет.