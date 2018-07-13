|13 июля 2018
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В Славянске женщина пыталась вынести на себе неоплаченный товар. Это произошло в одном из магазинов самообслуживания. 31-летней нарушительнице грозит штраф или лишение свободы.
По информации городского отдела полиции, войдя в магазин, где продается одежда, женщина выбрала для примерки блузку, рубашку, платье и несколько других предметов гардероба. Пройдя в примерочную, посетительница положила часть вещей в сумку, а часть надела на себя. Свою ношеную одежду она повесила на освободившиеся вешалки, после чего направилась к выходу из магазина. Покинуть помещение барышня не успела. Заметивший подмену продавец-консультант остановил находчивую клиентку и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие полицейские изъяли у подозреваемой 5 единиц одежды с этикетками.
Уголовное производство по данному факту открыто по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 44 тыс. грн, исправительных работ на 2 года или лишения свободы на срок до 3 лет.
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• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
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5 июля 2018
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Комментарии к статье «Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин»
В Славянске женщина пыталась вынести на себе неоплаченный товар. Это произошло в одном из магазинов самообслуживания. 31-летней нарушительнице грозит штраф или лишение свободы.