За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Печальную статистику сообщает Славянский горотдел полиции. За два дня в водоемах утонули два человека. Один из них – пятилетний ребенок.

Первый случай произошел 9 июля, в реке Казенный Торец. Около 17:00 в дежурную часть горотдела обратилась женщина. Она сообщила, что обнаружила в воде тело мужчины. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 41-летний местный житель. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. По предварительной версии, утонувший человек пребывал в состоянии алкогольного опьянения и решил искупаться.

Второй эпизод случился 10 июля около 12:20 в Лиманском районе. В органы правопорядка позвонил владелец частного пляжа, расположенного на Голубых озерах, и рассказал о пропаже 5-летней девочки. Как выяснилось, она приехала на водоем с семьей из Енакиево. Спохватившись, что ребенка долго нет рядом, мама и бабушка начали ее искать и подключили к поиску администратора пляжа. Нашел пропавшую аквалангист на дне озера, в 20 метрах от берега.

Оба факта внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка. Руководство Славянского горотдела полиции просит соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде, не употреблять при этом спиртные напитки и внимательно следить за детьми. Пренебрежение этими требованиями, как показывает жизнь, легко может обернуться трагедией.