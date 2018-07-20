Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Курьезная ситуация возникла утром 17 июля. Около 8:00 житель многоэтажки на ул. Университетской увидел, что в салон стоящего во дворе легкового автомобиля проник какой-то мужчина.

Подозрение у случайного свидетеля вызвало беспокойное поведение неизвестного, а также то, что на асфальте возле машины было разложено несколько предметов – аккумулятор, магнитола и другое имущество.

Заподозрив неладное, бдительный горожанин выбежал из дома и бросился за злоумышленником. Тот от испуга оставил не только извлеченные из салона вещи, но и собственный велосипед, на котором приехал к месту правонарушения. Более того, спасаясь от преследования, автовор побежал в сторону горотдела, рядом с которым на тот момент находился наряд полиции охраны. Услышав крики и оперативно оценив ситуацию, правоохранители окружили злоумышленника и провели его задержание. Правонарушителем оказался 30-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Предварительно происшествие квалифицировано по ст. 185 УК Украины (кража). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.