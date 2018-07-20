 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Видимый позитив

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

Павел Коротенко
20 июля 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Управлением по расследованию уголовных производств совместно с сотрудниками СБУ проведена операция по фиксированию факта получения взятки инспектором батальона патрульной полиции Славянска и Краматорска. 

Следствием установлено, что, выполняя свои служебные обязанности, обвиняемый в нарушении капитан полиции остановил автомобиль. После проверки документов он предъявил водителю обвинение в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. «Замять дело» офицер предложил за 5 тыс. грн.

Передача денег проходила в служебном автомобиле полицейского, где нарушителя и задержали.

На данный момент ему предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Это карается штрафом в размере от 85 до 136 тыс. грн, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Спасатели пошли в поля

Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?

Славянцам объяснили, чем «фейковое» судебное решение отличается от настоящего

Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики

В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования

День керамика: по старому стилю и по официальной версии

19 июля 2018

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Есть ли жизнь после развода

Львиная доля

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

Видимый позитив

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Быть ли магазину на Почтовой, 12

Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики

Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

Также в разделе

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

— 20 июля 2018 —

Об очередном выявленном факте нарушения закона об обращении с оружием сообщает пресс-служба Славянского ГО. 

Читать далее ⇒

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

— 20 июля 2018 —

Курьезная ситуация возникла утром 17 июля. Около 8:00 житель многоэтажки на ул. Университетской увидел, что в салон стоящего во дворе легкового автомобиля проник какой-то мужчина. 

Читать далее ⇒

Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

— 20 июля 2018 —

Полиция задержала жителя Лимана, который бросил взрывное устройство в группу людей на турбазе в Щурово. В результате взрыва пострадали 38-летний житель Краматорска и его 35-летняя гражданская жена. Сейчас женщина в находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое. 

Читать далее ⇒

В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей

— 20 июля 2018 —

В результате пищевого отравления в детском лагере «Ястребок» госпитализированы 84 человека, 68 из них - дети. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Патрульный полицейский «погорел» на взятке»

Управлением по расследованию уголовных производств совместно с сотрудниками СБУ проведена операция по фиксированию факта получения взятки инспектором батальона патрульной полиции Славянска и Краматорска. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Спасатели пошли в поля

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Славянцам объяснили, чем «фейковое» судебное решение отличается от настоящего

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Львиная доля

Скроение материи

Пойти на мировую

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Спасатели пошли в поля

Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?

Славянцам объяснили, чем «фейковое» судебное решение отличается от настоящего

Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики

В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования

День керамика: по старому стилю и по официальной версии

19 июля 2018

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Есть ли жизнь после развода

Львиная доля

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

Видимый позитив

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Быть ли магазину на Почтовой, 12

Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики

Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top