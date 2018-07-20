Патрульный полицейский «погорел» на взятке

Управлением по расследованию уголовных производств совместно с сотрудниками СБУ проведена операция по фиксированию факта получения взятки инспектором батальона патрульной полиции Славянска и Краматорска.

Следствием установлено, что, выполняя свои служебные обязанности, обвиняемый в нарушении капитан полиции остановил автомобиль. После проверки документов он предъявил водителю обвинение в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. «Замять дело» офицер предложил за 5 тыс. грн.

Передача денег проходила в служебном автомобиле полицейского, где нарушителя и задержали.

На данный момент ему предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Это карается штрафом в размере от 85 до 136 тыс. грн, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.