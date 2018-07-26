 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Дорожное покрытие

Подружка украла телефон

Павел Коротенко
26 июля 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В городской отдел полиции Славянска обратились родители 13-летней девочки, которые сообщили, что у их дочери при непонятных обстоятельствах пропал мобильный телефон. 

Расспросив заявителей, полицейские выяснили, что пропажу гаджета потерпевшая обнаружила после того, как сходила в магазин с подружками. 

Восстанавливая картину произошедшего, правоохранители определили, что телефон присвоила 14-летняя подруга. Своим родителям появление нового девайса она объяснила счастливой находкой. После беседы с сотрудниками полиции девочка созналась в совершенном злодеянии и вернула похищенное имущество.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, уголовное производство по данному факту  возбуждено по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), предусматривающей наказание от штрафа в 2,5 тыс. грн до ареста на 6 месяцев.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 июля 2018

Хлор есть, но вода все равно по графику

На Старогородском кладбище начала работать техника

«Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову

Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов

Автомобиль врезался в опору ЛЭП

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

Подружка украла телефон

Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Основные преимущества электрических цепных пил

Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Тотальное балловство

25 июля 2018

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

Также в разделе

Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

— 26 июля 2018 —

Все пациенты, поступившие в больницы Славянска в связи с массовым отравлением в детском лагере «Ястребок», выписаны домой. 

Читать далее ⇒

За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов

— 26 июля 2018 —

На территории Славянска и Славянского района ежедневно находят довольно большое количество взрывоопасных предметов. 

Читать далее ⇒

Автомобиль врезался в опору ЛЭП

— 26 июля 2018 —

Под Славянском легковушка «срубила» электроопору. Водитель не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром, 23 июля, на улице Криворожской.

Читать далее ⇒

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

— 26 июля 2018 —

Несколько дней назад в мкр-не Артема полиция закрыла незаконный пункт приема металлолома. Свою вину хозяин дома сначала отрицал.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Подружка украла телефон »

В городской отдел полиции Славянска обратились родители 13-летней девочки, которые сообщили, что у их дочери при непонятных обстоятельствах пропал мобильный телефон. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Хлор есть, но вода все равно по графику

На Старогородском кладбище начала работать техника

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Основные преимущества электрических цепных пил

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

«Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову

Почему задерживают выплату пенсий

Вопросы без ответов

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Тотальное балловство

Львиная доля

Скроение материи

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 июля 2018

Хлор есть, но вода все равно по графику

На Старогородском кладбище начала работать техника

«Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову

Причиной отравления детей в «Ястребке» стала болезнь грязных рук сотрудников пищеблока

За месяц в Славянске нашли две гранаты и десять артснарядов

Автомобиль врезался в опору ЛЭП

Тонна «товара» и черная касса: на чем попался скупщик металлолома

Подружка украла телефон

Жители «Варшавы» обворовывали соседей по алгоритму

В Славянске сделали еще один шаг на пути создания индустриального парка

Славянцев приглашают высказать мнение по обустройству парка «Лесной»

В Славянске пройдет масштабный литературно-художественный фестиваль

Молодежная команда из Славянска стала участником «Игор нескорених»

Основные преимущества электрических цепных пил

Славянцам рассказали, как «Выжить вопреки»

Тотальное балловство

25 июля 2018

Дзевульский и Лянге связали украинский Славянск и польский Опочно

«Шахтер» и «Динамо» представили новичков

Суперкубок Украины по футболу: Роковая ошибка Пятова, игровая дисциплина «Динамо», разборки на финише

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top