Подружка украла телефон

В городской отдел полиции Славянска обратились родители 13-летней девочки, которые сообщили, что у их дочери при непонятных обстоятельствах пропал мобильный телефон.

Расспросив заявителей, полицейские выяснили, что пропажу гаджета потерпевшая обнаружила после того, как сходила в магазин с подружками.

Восстанавливая картину произошедшего, правоохранители определили, что телефон присвоила 14-летняя подруга. Своим родителям появление нового девайса она объяснила счастливой находкой. После беседы с сотрудниками полиции девочка созналась в совершенном злодеянии и вернула похищенное имущество.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, уголовное производство по данному факту возбуждено по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), предусматривающей наказание от штрафа в 2,5 тыс. грн до ареста на 6 месяцев.