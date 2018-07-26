Подружка украла телефон

|26 июля 2018
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В городской отдел полиции Славянска обратились родители 13-летней девочки, которые сообщили, что у их дочери при непонятных обстоятельствах пропал мобильный телефон.
Расспросив заявителей, полицейские выяснили, что пропажу гаджета потерпевшая обнаружила после того, как сходила в магазин с подружками.
Восстанавливая картину произошедшего, правоохранители определили, что телефон присвоила 14-летняя подруга. Своим родителям появление нового девайса она объяснила счастливой находкой. После беседы с сотрудниками полиции девочка созналась в совершенном злодеянии и вернула похищенное имущество.
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, уголовное производство по данному факту возбуждено по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), предусматривающей наказание от штрафа в 2,5 тыс. грн до ареста на 6 месяцев.
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В городской отдел полиции Славянска обратились родители 13-летней девочки, которые сообщили, что у их дочери при непонятных обстоятельствах пропал мобильный телефон.