На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию

На улице Ясной 29 июля произошло ДТП. По данным пресс-службы патрульной полиции, одним из его участников стал водитель, концентрация алкоголя в крови которого в 13 раз превышала допустимую норму. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 18 часов. Прибыв на место, патрульные выяснили, что водитель «Volkswagen Caddy» не выбрал безопасный интервал и врезался в автомобиль «ВАЗ».

В процессе общения с водителем «Фольксвагена» полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Подозрение патрульных подтвердило освидетельствование: прибор для проверки показал 2,61 промилле (это в 13 раз больше нормы в 0,2 промилле). К тому же, водитель не имел необходимых для управления документов.

В результате правоохранители составили на гражданина несколько административных материалов: по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 126 КУоАП (управление без документов) и ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

Всего за минувшие выходные, 28 и 29 июля, патрульные составили 12 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии.