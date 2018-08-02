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Фотофакт

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На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию

Антон Скворцов
2 августа 2018 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На улице Ясной 29 июля произошло ДТП. По данным пресс-службы патрульной полиции, одним из его участников стал водитель, концентрация алкоголя в крови которого в 13 раз превышала допустимую норму. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 18 часов. Прибыв на место, патрульные выяснили, что водитель «Volkswagen Caddy» не выбрал безопасный интервал и врезался в автомобиль «ВАЗ». 

В процессе общения с водителем «Фольксвагена» полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Подозрение патрульных подтвердило освидетельствование: прибор для проверки показал 2,61 промилле (это в 13 раз больше нормы в 0,2 промилле). К тому же, водитель не имел необходимых для управления документов.

В результате правоохранители составили на гражданина несколько административных материалов: по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 126 КУоАП (управление без документов) и ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

Всего за минувшие выходные, 28 и 29 июля, патрульные составили 12 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии.

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Комментарии к статье «На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию »

На улице Ясной 29 июля произошло ДТП. По данным пресс-службы патрульной полиции, одним из его участников стал водитель, концентрация алкоголя в крови которого в 13 раз превышала допустимую норму. К счастью, обошлось без пострадавших.

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