Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области

Сотрудникам полиции 54-летний мужчина рассказал, что транспортное средство он оставил на ночь во дворе своего домовладения, а его исчезновение обнаружил рано утром. Проведя комплекс оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к краже двух 12-летних местных подростков, один из которых жил по соседству с потерпевшим.

Пообщаться с подозреваемыми «по горячим следам» не получилось, так как юноши уехали в Харьковскую область. Разыскав их по адресу родственников одного из них, правоохранители обнаружили и украденный скутер «Yamaha». По данному факту открыто уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортного средства). На этапе досудебного расследования производство сопровождают сотрудники ювенальной превенции. В отношении несовершеннолетних правонарушителей будут применяться меры воспитательного характера. Обоих возьмут на профилактический учет.