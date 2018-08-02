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Фотофакт

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Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области

Павел Коротенко
2 августа 2018 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По данным пресс-службы Славянского горотдела полиции, в дежурную часть подразделения обратился житель села Майдан Славянского района, заявивший о пропаже принадлежащего ему скутера.

Сотрудникам полиции 54-летний мужчина рассказал, что транспортное средство он оставил на ночь во дворе своего домовладения, а его исчезновение обнаружил рано утром. Проведя комплекс оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к краже двух 12-летних местных подростков, один из которых жил по соседству с потерпевшим.

Пообщаться с подозреваемыми «по горячим следам» не получилось, так как юноши уехали в Харьковскую область. Разыскав их по адресу  родственников одного из них, правоохранители обнаружили и украденный скутер «Yamaha». По данному факту открыто уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортного средства). На этапе досудебного расследования производство сопровождают сотрудники ювенальной превенции. В отношении несовершеннолетних правонарушителей будут применяться меры воспитательного характера. Обоих возьмут на профилактический учет.

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Комментарии к статье «Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области»

По данным пресс-службы Славянского горотдела полиции, в дежурную часть подразделения обратился житель села Майдан Славянского района, заявивший о пропаже принадлежащего ему скутера.

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