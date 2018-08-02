Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в дежурную часть Славянского городского отдела полиции из травматологического отделения, где пострадавшему была оказана срочная медицинская помощь, - говорится в информации, опубликованной пресс-службой подразделения.

Несчастный случай произошел в ночь на 31 июля в городе Николаевка. По предварительным данным причиной происшествия стало алкогольное опьянение пострадавшего.

Как выяснилось, 35-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. В определенный момент он вышел на балкон покурить, с которого по неосторожности вывалился. Падение с 3-го этажа повлекло за собой многочисленные травмы от которых мужчина впал в кому. В этом состоянии его и доставили в медицинское учреждение. Примечательно, что отсутствие товарища другие члены компании заметили лишь спустя некоторое время, когда пострадавшего уже забрала карета «скорой помощи».

Информация о происшествии внесена в единый журнал учета событий и правонарушений Славянского горотдела полиции. Проводится проверка.