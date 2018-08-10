Возле центра соцреабилитации детей упала ива

|10 августа 2018
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В то время как коммунальные предприятия занимаются уборкой потенциально опасных деревьев, те падают, не дожидаясь своей очереди.
Так, на прошлой неделе рухнул внушительный ствол большой ивы, которая росла около здания на Вольной, 7-а. Как известно, там базируются несколько социальных учреждений, в том числе два реабилитационных центра для детей с инвалидностью – областной и городской.
К счастью, в результате инцидента не пострадали ни люди, ни помещение. По всей вероятности, ива упала в ночь с 1 на 2 августа, когда дул сильный ветер. Внутри ствол дерева оказался гнилым.
Подчеркнем, что до этого случая в разных частях микрорайона Артема проводилась уборка аварийноопасных деревьев, коими в большинстве случаев оказались тополя. Почему в план работ не вошла территория социального учреждения – этот вопрос, надеемся, выяснят профильные службы.
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• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
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• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
• На Шелковичной обозначили переход
• Водоснабжение приходит в норму
• На центральной площади появились места для курения
• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
• В Славянском районе закончена уборочная кампания
• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
• После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра
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• Успешный старт сборной Украины
• Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев
• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
• Киевский «автобус», гол Вербича, «Александрия» на вершине
2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
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В то время как коммунальные предприятия занимаются уборкой потенциально опасных деревьев, те падают, не дожидаясь своей очереди.