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Фотофакт

Следы раскопок

Возле центра соцреабилитации детей упала ива

Антон Скворцов
10 августа 2018 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Отломившийся ствол упал на зеленую зону, не задев здание.

В то время как коммунальные предприятия занимаются уборкой потенциально опасных деревьев, те падают, не дожидаясь своей очереди.  

Так, на прошлой неделе рухнул внушительный ствол большой ивы, которая росла около здания на Вольной, 7-а. Как известно, там базируются несколько социальных учреждений, в том числе два реабилитационных центра для детей с инвалидностью – областной и городской. 

К счастью, в результате инцидента не пострадали ни люди, ни помещение. По всей вероятности, ива упала в ночь с 1 на 2 августа, когда дул сильный ветер. Внутри ствол дерева оказался гнилым. 

Подчеркнем, что до этого случая в разных частях микрорайона Артема проводилась уборка аварийноопасных деревьев, коими в большинстве случаев оказались тополя. Почему в план работ не вошла территория социального учреждения – этот вопрос, надеемся, выяснят профильные службы. 

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Комментарии к статье «Возле центра соцреабилитации детей упала ива »

В то время как коммунальные предприятия занимаются уборкой потенциально опасных деревьев, те падают, не дожидаясь своей очереди.  

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