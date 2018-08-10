Возле центра соцреабилитации детей упала ива

В то время как коммунальные предприятия занимаются уборкой потенциально опасных деревьев, те падают, не дожидаясь своей очереди.

Так, на прошлой неделе рухнул внушительный ствол большой ивы, которая росла около здания на Вольной, 7-а. Как известно, там базируются несколько социальных учреждений, в том числе два реабилитационных центра для детей с инвалидностью – областной и городской.

К счастью, в результате инцидента не пострадали ни люди, ни помещение. По всей вероятности, ива упала в ночь с 1 на 2 августа, когда дул сильный ветер. Внутри ствол дерева оказался гнилым.

Подчеркнем, что до этого случая в разных частях микрорайона Артема проводилась уборка аварийноопасных деревьев, коими в большинстве случаев оказались тополя. Почему в план работ не вошла территория социального учреждения – этот вопрос, надеемся, выяснят профильные службы.