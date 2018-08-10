Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, им оказался 21-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом.

Заявления о пропаже транспортных средств, говорится в сообщении, поступили в дежурную часть подразделения сразу из двух мест. Сначала позвонил житель Николаевки, рассказавший, что оставил мопед на ночь возле подъезда, а утром его не обнаружил. Схожую историю изложил правоохранителям и заявитель со Славянска. Различие с первым эпизодом заключалось лишь в том, что мопед хранился в отдельном подсобном помещении.

Проведя комплекс оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили место хранения похищенного имущества и личность вора. Выяснилось, что кражи совершал ранее судимый 21-летний славянец. Угнанную у хозяев технику он собирался продать, а до это перепрятывал в лесопосадке. После выполнения предписанных законом процедур мопеды вернут законным владельцам.

По факту незаконного завладения транспортным средством полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины, что грозит подозреваемому лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.