Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок

Как сообщает пресс-служба подразделения, следствием установлено, что «работал» злоумышленник на рынках, остановках общественного транспорта и в троллейбусах. Своих жертв он сознательно подбирал из числа женщин пожилого возраста, отягощенных тяжелой ручной кладью. Лжедоброжелатель предлагал им помочь поднести ношу. Некоторые доверчиво соглашались, но позже обнаруживали, что из сумок пропадало имущество – кошельки и мобильные телефоны.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, полиция вышла на след 50-летнего жителя Славянска, которого и задержали по подозрению в совершении вышеуказанных правонарушений. В настоящее время, по информации горотдела полиции, доказана причастность задержанного к двум преступным эпизодам. Сейчас идет проверка по другим аналогичным эпизодам.

Досудебное следствие Славянский горотдел полиции ведет по признакам ст. 185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.