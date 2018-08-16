В Славянске наметилась негативная тенденция: на улице Свободы исчезают клены, которые были посажены в 2015 году.

Мало того, что на этом участке пришлось пересадить около двух десятков засохших деревьев. Теперь можно насчитать не меньше пяти лунок, где вместо саженцев торчат пеньки, а на газоне в районе санстанции валяется сломанное дерево с высохшей кроной.

Работники КП «Наружное освещение», которые приезжают поливать клены каждую неделю, уверены, что сломанные деревья – дело рук вандалов. Удивляться этому не приходится, поскольку случаи, подобные этому, в городе нередки. Сломанные лавочки, украденные с газонов хвойники, уничтоженные саженцы, сожженные мусорные баки – список можно продолжать. К сожалению, ни об одном случае, когда виновного в этих варварских выходках удалось бы задержать и привлечь к ответственности, нам не известно.