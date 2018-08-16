В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом

Трагедия произошла из-за того, что 68-летний мужчина сидел на железнодорожных путях на пути приближающегося товарного состава. Из объяснения машиниста известно, что, увидев на рельсах сидящего человека, он подал звуковой сигнал и включил систему экстренного торможения. Избежать столкновения, к сожалению, это не помогло. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи. Уголовное производство по данному факту Славянский ГО открыто по признакам ч. 1 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Вместе с тем, правоохранители напоминают гражданам о необходимости соблюдать следующие меры безопасности: переходить железнодорожные пути только в специально установленных местах, предварительно убедившись в отсутствии движущегося железнодорожного транспорта с обоих сторон; ни к коем случае не ходить по рельсам, не сидеть на них, на краях плаформы или других объектах, расположенных вблизи железнодорожного полотна; не перелазить через сцепления вагонов и не пролезать под ними. Руководство подразделения напоминает, что ценой несоблюдения этих правил может стать потеря здоровья, а в наихудшем случае – жизни.